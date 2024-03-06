الجمعة.. متحف الطفل يحتفي باليوم العالمي للسعادة

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" عدة فعاليات متزامنة مع الإحتفال الدولي باليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي للسعادة.

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف إن الاحتفال يقام على مدار يومين ، يوم الجمعة الموافق 08 مارس 2024 حيث يحتفل زوار متحف الطفل باليوم العالمي للسعادة يشاركهم عدد من الحكائين المتميزين حكايات متنوعة تحمل فى طياتها مفهوم السعادة وأهمية التحلي بالقييم والأخلاق وحب الخير وغيرها من الصفات التي تحمل أسباب الرضا والسعادة، فتحكي أ. إنجي طلعت قصة الأم الداعمة وتحكي أ.هاجر سلامة قصة الأختين هنا وشفا.

ويـــــوم السبت الموافق 9 مارس" تقام إحتفالية يوم المرأة العالمي" والتي تحمل هذا العام دولياً شعار "الاستثمارفي المرأة لتسريع وتيرة التقدم" تتضمن معرض لبيع المنتجات الحرفية والتراثية المختلفة وهدايا عيد الأم بالإضافة إلي ندوة تقدمها كل من دكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة حيث تتحدث عن التحديات الثقافية والاقتصادية التي تواجه المرأة والأم العاملة وتتحدث دكتورة إيمان محمد علي عن تمكين المرأة فى ظل استراتيجية 2030 . كما يشمل اليوم عدد من الورش الفنية للأطفال بالتعاون مع ثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.