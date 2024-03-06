جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في عدة بلدات فلسطينية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مواطنين من بلدة حبلة جنوب قلقيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الاحتلال داهم البلدة وسيرت دورياتها العسكرية فيها، كما داهمت عددًا من المنازل وعاثت فسادًا، واعتقلت الشاب عدي مرداوي بعد اقتحام منزله، والمسن عمر خروب من منزله.

وأشارت "وفا" إلى اقتحام جيش الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية وداهم منازل فيها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من مدينة الخليل، واستولت على مركبات في بيت أمر.

وذكرت "وفا" أن الاحتلال اقتحم مدينة الخليل وداهم منازل فيها قبل أن يعتقل الشابين وسام القواسمي ونديم أبو خلف.

وأضافت "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل واستولت على عدد من المركبات فيها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، شابًا من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وذلك بعد أن نصبت حاجزًا طيارًا قرب حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.