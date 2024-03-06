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الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرين، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف منزل في دير البلح وسط قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بوفاة 3 فلسطينيين على الأقل ووقوع عدد من المصابين جراء القصف الذي استهدف منزل عائلة العطار في مدينة دير البلح. 


وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مدينة خان يونس. 


وأعلنت المصادر الطبية في غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 30631، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وارتفاع عدد الإصابات إلى 72043. كما أشارت المصادر إلى تنفيذ قوات الاحتلال لـ 10 مجازر في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 97 شخصًا وإصابة 123 آخرين. 

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