وزيرة الخارجية الكندية تزور الشرق الأوسط لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ جولة في منطقة الشرق الأوسط للقاء المسؤولين ونظرائها الإقليميين لمناقشة تطورات الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وتستهل وزيرة الخارجية الكندية جولتها بزيارة المملكة العربية السعودية اعتبارا من اليوم الأربعاء والكويت والإمارات، وتستمر حتى 9 مارس الجاري، قبل أن تزور إسرائيل والضفة الغربية اعتبارًا من 10 إلى 13 مارس، وفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية الكندية.

وتُسلط الوزيرة الضوء على الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية الحيوية لغزة وتبادل وجهات النظر حول الخطوات اللازمة للمساعدة في إنشاء مسارات نحو السلام والأمن المستدامين.

كما تؤكد جولي دعم كندا الثابت للطريق المؤدي إلى حل الدولتين، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.. وتواصل العمل مع الشركاء في الجهود المبذولة لمساعدة الكنديين وأفراد أسرهم على مغادرة غزة.

كما أنه من المقرر أن تجتمع أيضًا مع المنظمات الإنسانية الدولية لمناقشة عملها المتعلق بالاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.