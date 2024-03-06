«الأغذية العالمي»: نواصل البحث في كل السبل الممكنة لإيصال المساعدات إلى شمال غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت قافلة غذائية تتألف من 14 شاحنة إلى شمال غزة، وذلك بعد انتظار دام ثلاث ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة.



وأكد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كار سكاو في بيان أن البرنامج سيواصل استكشاف كل السبل الممكنة لتوصيل المساعدات إلى شمال غزة رغم عدم وصول القافلة اليوم إلى الوجهة المقصودة لتلبية احتياجات الأشخاص المتأثرين بالجوع.



وأشار "سكاو" إلى أن الطرق البرية هي الخيار لإيصال المساعدات لتجنب حدوث مجاعة بغزة، مؤكدًا أن إسقاط المساعدات جوا هو الملاذ الأخير.



وأضاف سكاو: "نحن نواصل التعاون مع الأطراف المعنية لإيجاد حلول للتحديات التي تعترض جهودنا في تقديم المساعدات الغذائية اللازمة لنصف مليون شخص في شمال غزة".

وحذرت الأمم المتحدة خلال الأسابيع الماضية من خطر المجاعة التي تهدد السكان في قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من مليوني فلسطيني في غزة ظروفًا قاسية بسبب نقص حاد في المياه والغذاء والكهرباء، نتيجة الغارات المكثفة والانتهاكات المتكررة التي يتعرضون لها جراء الحصار.