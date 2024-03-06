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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا تؤكد التزامها مع المخابرات الأمريكية بعدم السماح بتسريب الاتصالات المشتركة

مدير جهاز المخابرات
مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين
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أعلن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، إن بلاده تلتزم بالاتفاق مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، بعدم السماح بأي تسريبات حول اتصالاتهما المشتركة.

وقال ناريشكين، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية الثلاثاء، "لقد كان اتفاقنا المتبادل على عدم السماح بالتسريبات ليس فقط حول طبيعة القضايا التي تتم أو سيتم مناقشتها في اجتماعاتنا وجهًا لوجه، ولكن أيضا عبر المحادثات الهاتفية.. وأؤيد هذا الاتفاق"، مؤكدًا أن "جميع التسريبات السابقة كانت من الجانب الأمريكي".

وكان ناريشكين وبيرنز، التقيا في مقر منظمة الاستخبارات الوطنية التركية في أنقرة في 14 نوفمبر 2022.

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