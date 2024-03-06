باريس سان جيرمان يُقصي ريال سوسيداد ويواصل رحلته بدوري أبطال أوروبا

واصل باريس سان جيرمان رحلته في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 في إياب دور الـ 16، ليصبح مجموع المباراتين 4-1، حيث فاز في مباراة الذهاب الذهاب على ملعب حديقة الأمراء بنتيجة 2-0.

سيطر باريس سان جيرمان على مجريات الشوط الأول، ونجح كيليان مبابي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 15، محققًا هدفه رقم 45 في مسيرة دوري أبطال أوروبا، ليكون ثاني أصغر لاعب يصل لهذا الرقم بعد ليونيل ميسي.

وفي الشوط الثاني، واصل مبابي تألقه وسجل هدفه الثاني في الدقيقة 56، ليعتلي وصافة ترتيب هدافي البطولة برصيد 6 أهداف بالتساوي مع هاري كين، لكن قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، سجل ميكيل مورينو هدف ريال سوسيداد الوحيد دون أن يؤثر على سير النتيجة

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، بيرالدو، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديز

خط الوسط: وارين زايري إميري، فيتينيا، فابيان رويز

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، برادلي باركولا

قدم باريس سان جيرمان أداءً قويًا وتأهل بجدارة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما لم يُقدم ريال سوسيداد المستوى المطلوب وودّع البطولة.

