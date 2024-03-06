بثلاثية في شباك لاتسيو.. بايرن ميونخ يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

فاز فريق بايرن ميونخ على ضيفه لاتسيو، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ملعب "أليانز آرينا" معقل الفريق البافاري، في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فرض بايرن ميونخ سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، وهدد مرمى لاتسيو في أكثر من مناسبة.

وفي الدقيقة 38، نجح هاري كين في افتتاح التسجيل لبايرن ميونخ بعد تمريرة رائعة من توماس مولر، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، أضاف توماس مولر الهدف الثاني لبايرن ميونخ

وفي الشوط الثاني، أضاف الفريق البافاري الهدف الثالث من خلال هاري كين في الدقيقة 66 بعدما سدد ساني كرة من داخل المنطقة، تصدى لها بروفيديل وتابعها الدولي الإنجليزي بتسديدة سكنت الشباك.

جاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوزوا كيميتش، ماتيس دي ليخت، إيريك داير، رافائيل جوريرو

خط الوسط: أليكسندر بافلوفيتش، ليون جوريتسكا، ليروي ساني، توماس مولر، جمال موسيالا

خط الهجوم: هاري كين

وبهذا الفوز، تأهل بايرن ميونخ إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته في مباراة الذهاب بهدف نظيف.