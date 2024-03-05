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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بلع لسانه.. إنقاذ لاعب من الموت خلال مباراة المصري في بورسعيد

لحظة إنقاذ اللاعب
لحظة إنقاذ اللاعب
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نجح الجهاز الطبي لفريق النادي المصري تحت 14 عامًا، بقيادة الكابتن يحيى زكريا، اليوم الثلاثاء، في إنقاذ اللاعب أحمد مصباح، مهاجم الفريق، بعدما بلع لسانه نتيجة اصطدامه بأحد لاعبي فريق شباب بهوت، خلال الشوط الثاني من المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن مباريات دوري القطاعات.

وأعلن النادي المصري، في بيان له، أنه نجح الكابتن يحيى زكريا مع التعامل السريع مع اللاعب باستخدام أدوات إدارة مجرى الهواء التنفسي airway management ، قبل نجاحه في إفاقة اللاعب الذي تعرض لحالة إغماء مؤقت.

وأكد أنه جرى الاستعانة بسيارة الإسعاف المتواجدة بالملعب لوضع اللاعب على جهاز الأكسجين حتى الاطمئنان التام على حالة اللاعب الذي أثار قلق جميع المتواجدين بملعب السيد متولي.

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