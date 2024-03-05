وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يضعان حجر الأساس لأول سوق ذكي للماشية في مصر

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بوضع حجر الأساس لإنشاء مشروع "سوق الفيوم العمومي المطور" لتجارة وتداول الماشية، بمنطقة دمو التابعة لمركز الفيوم، على مساحة 12 فدانًا، كأول مشروع لسوق عمومي للماشية من المشروعات الخضراء الذكية، على مستوى المحافظات المصرية، بالتعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الإنتاج الحربي، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وفي إطار تنفيذ توجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الارتقاء بمستوى الأسواق عمومًا وأسواق الماشية على وجه الخصوص.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، واللواء ماجد السيرتي رئيس مجلس إدارة شركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وهاني شاكر رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للمراكز التجارية "الشركة المنفذة للمشروع"، والمهندس أحمد الصاوي رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط المعمارية للتصميمات والاستشارات الهندسية "استشاري المشروع"، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ومربي وتجار الماشية.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلي الاهتمام الذي توليه وزارة التنمية المحلية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الأسواق والمواقف علي مستوي جميع محافظات الجمهورية، لافتًا الي أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية علي إعداد دليل لتصميم وتنظيم وإدارة الأسواق بالتعاون مع الجهات الدولية صاحبة الخبرات في هذا المجال المهم، حيث تم الانتهاء من الدليل وعرضه علي الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء واعتماده وصدرت توجيهات لتعميمه علي جميع المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة عملت خلال العام المالي الماضي والحالي علي تنفيذ العديد من مشروعات تطوير الأسواق في محافظات سوهاج وقنا والبحيرة وعدد من المحافظات المختلفة وكذا تطوير المواقف الحضرية لتقديم خدمات تحقق رضا المواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن ما نشهده اليوم يأتي استكمالًا لجهود الحكومة والوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص ملف انشاء وتطوير الأسواق بالمحافظات المصرية وبناء أسواق حضارية جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين والقضاء علي أي مظاهر عشوائية فيما يخص المواقف والأسواق بالمحافظات ومنع الإشغالات.

كما أشاد بنمودج مشروع انشاء السوق المطور في الفيوم والذي يراعي البعد البيئي والطبيعي والهوية البصرية لمحافظة الفيوم، موجها بأهمية الالتزام بالترقيات الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منه وتقديم خدمات متكاملة في هذا المجال الحيوي الذي يهم العديد من المواطنين من أبناء محافظة الفيوم.

ومن جانبه أكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل على الاستثمار الأمثل بكافة القطاعات، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، من خلال توفير فرص العمل بالمشروعات التى يتم تنفيذها على أرضها، مشيرًا إلى أن مشروع "سوق الفيوم العمومي المطور" لتجارة وتداول الماشية، بمنطقة دمو، يأتي على مساحة 12 فدانًا، يعد أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى التى سيتم تنفيذها على أرض المحافظة، بما يخدم مربي الماشية والعاملين بتجارتها، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الارتقاء بالأسواق عمومًا وأسواق الماشية على وجه الخصوص، بما يسهم في سهولة تعامل التجار ومربي الماشية في بيع وشراء رؤوس ماشيتهم.

وأشار المحافظ، إلى أهمية مراعاة البعد البيئي والطبيعي والهوية البصرية لمحافظة الفيوم، في تنفيذ مشروع "سوق الفيوم العمومي المطور" لتجارة وتداول الماشية، وتوافقه مع اشتراطات المشروعات الخضراء الذكية، بهدف أن تشمله المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود والعمل التكاملي والتشبيك بين مختلف الجهات، بما يضمن تنفيذ هذا المشروع على الوجه الأمثل، مع مراعاة التوسعات المستقبلية به، وعمليات التنمية التى ستحدث بالمنطقة وقت تشغيله.

فيما أوضح، رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط المعمارية للتصميمات والاستشارات الهندسية "استشاري المشروع" أن مشروع "سوق الفيوم العمومي المطور" لتجارة وتداول الماشية، يعد المشروع الأول من نوعه، الذي سينفذ باستخدام النظم الذكية الحديثة، وكذلك مراعاة البعدين البيئي والطبيعى كمشروع أخضر، مشيرًا إلى أن السوق يضم 55 عنبرًا للماشية، و82 محلًا تجاريًا، وسعته القصوى 5 ألاف رأس ماشية.

وأضاف، أن مشروع السوق الجديد للماشية بدمو، يضم أيضًا هناجر لرؤوس الماشية من العجول، وهناجر للماعز والأغنام، وهنجرًا للعزل، وعنبرًا للبتلو، ووحدة للموازين تضم 35 ميزانًا لمختلف العنابر، وساحة لمزاد بيع الماشية، ووحدة إسعاف، ووحدة بيطرية، ومناطق للخدمات، ومنطقة لتجميع وتدوير المخلفات، ومسجدًا، وكافيتريا، وغرفًا للأمن، وساحةً لانتظار السيارات حيث من المستهدف أن تخدم السوق عدد 1000 سيارة، وأماكن لمبيت التجار، مع الاهتمام باستخراج بطاقات وتسجيل وترقيم وتحصين كافة الماشية الواردة للسوق، لافتًا إلى أنه سيراعى فى تنفيذ مشروع "سوق الفيوم العمومي المطور" لتجارة وتداول الماشية بدمو، أن يكون مشروعًا صديقًا للبيئة، ومعبرًا عن الهوية البصرية لمحافظة الفيوم.