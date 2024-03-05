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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الهلال يهزم الاتحاد ويقترب من نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد
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حقق الهلال فوزًا مُهمًا على غريمه التقليدي الاتحاد بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "المملكة آرينا" ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

سيطر الهلال على مجريات الشوط الأول، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدفين في الدقائق الأخيرة من الشوط.

في الدقيقة 40، احتسب الحكم ضربة جزاء للهلال بعد عرقلة ميتروفيتش داخل منطقة الجزاء، ترجمها اللاعب نفسه إلى هدف بنجاح.

وبعد دقيقتين فقط، أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

اعتمد الهلال على تشكيلة هجومية بقيادة الثنائي ميتروفيتش ومالكوم، بمساندة من الدوسري في خط الوسط، ونجحت هذه الخطة في إزعاج دفاع الاتحاد وتهديد مرماه بشكل مُستمر.

بهذا الفوز يقترب الهلال من نصف النهائي حيث يحتاج الاتحاد إلى فوزٍ بثلاثة أهداف نظيفة على الأقل في لقاء الإياب، لكي يُعادل النتيجة ويُتأهل إلى الدور المقبل.

الهلال الاتحاد دوري ابطال اسيا