سفير سلوفينيا بالقاهرة يشيد بمستوى العلاقات مع مصر ويؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون

قال سفير سلوفينيا بالقاهرة ساشو بودلسنيك، إن العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا هي علاقات ممتازة وودية، انعكست من خلال الزيارة الرسمية لوزير الخارجية سامح شكرى إلى سلوفينيا الشهر الماضى.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، فى أمسية بعنوان (مصر.. سلوفينيا - علاقات ثقافية) تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بحضور السفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية لشمال ووسط أوروبا، سلوى حجازى - رئيس جمعية الصداقة المصرية - السلوفينية، جرجس شكرى - الشاعر والناقد المسرحى، المهندس شريف راشد - مدير تسويق ميناء كوبر السلوفينى فى مصر، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة - دار الأوبرا المصرية.

وتابع السفير: اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون الثقافى من خلال التبادل الفن والدراسات المشتركة والبحوث، لتعزيز التبادل بين المؤسسات الثقافية والإبداعية، وتطوير المنتجات الثقافية والمبادرات والبرامج المشتركة لتطوير الثقافة.

وأضاف، فى سياق التعاون الثقافى السلوفينى - المصرى، ينبغى أن أذكر أولًا صلة تاريخية فريدة بين البلدين، تسمى أيضًا نساء الإسكندرية.

حيث تعتبر نساء الإسكندرية جزء من التراث الثقافى والتاريخى السلوفينى، وهو أمر مُعترفٌ رسميًا به أيضًا من قبل رئيس سلوفينيا عام 2022، ومن النصف الثانى من القرن التاسع عشر إلى بداية الحرب العالمية الثانية، زارت حوالى 7000 سيدة سلوفينية مصر، خاصة فى الإسكندرية، للعمل فى الأسر الثرية كخدمات والاعتناء بالأطفال وتعليمهم تركت معظم هذه النساء أسرهن وأطفالهن فى سلوفينيا، وتزوجن مصريين وأنجبن أطفالهن وما زال أحفادهن يعيشون فى مصر - نحن نفخر بالترحيبب أحدهم هنا اليوم - ويشكلون جزءًا هامًا من المجتمع السلوفينى.

وأكد السفير، أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من الأحداث والأنشطة فى مصر تعززالتعاون الثقافى الأقرب والاتصالات بين شعبينا وبلدين، منها معرض نحت ناجح للغاية "عودة الاله آيزيس" لبوستيان كافشيتش فى المتحف الوطنى للحضارة المصرية، والتعاون بين جامعة ليوبليانا وجامعة عين شمس فى الحفاظ على التراث الثقافى، وعروض فرق الفلكلور السلوفينية (أيضًا بدعم من وزارة الثقافة المصرية)، ومشاركة أحد أنجح الكُتَّاب السلوفينيين فى السنوات الأخيرة، جوران فوينوفيتش، فى معرض الكتاب الدولى بالقاهرة هذا العام، لا سيما فقط.

وفى نهاية كلمته، أعرب عن تقديره لوزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة على دعوته للمشاركة فى مبادرة إعادة العلاقات الثقافية.

أدار الأمسية، د. هشام عزمى – الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وقطاع العلاقاتالثقافية الخارجية، والتى أقيمت بالتعاون مع وزارة الخارجية (النادى الدبلوماسى).

تم خلال الأمسية، عرض فيلم تسجيلى قصير عن سلوفينيا، كما تضمنت الأمسية مداخلة عبر الفيديو كونفرنس لسفيرة مصر فى سلوفينيا نهلة الظواهرى.