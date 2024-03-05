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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونيخ يعتمد على تشكيل هجومي أمام لاتسيو

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
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يستعد بايرن ميونيخ لاستقبال لاتسيو على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، باحثًا عن قلب تأخره بهدفٍ دون رد في مباراة الذهاب.

جاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوزوا كيميتش، ماتيس دي ليخت، إيريك داير، رافائيل جوريرو

خط الوسط: أليكسندر بافلوفيتش، ليون جوريتسكا، ليروي ساني، توماس مولر، جمال موسيالا

خط الهجوم: هاري كين

يواجه بايرن ميونيخ مهمة صعبة في مباراة الإياب، حيث عليه الفوز بهدفين على الأقل لضمان التأهل إلى دور ربع النهائي.

ويُعول توماس توخيل على إبداع لاعبيه، مثل ليروي ساني وجمال موسيالا، لخلق فرص تسجيل الأهداف، كما سيحتاج إلى صلابة دفاعية لمنع لاتسيو من تسجيل المزيد من الأهداف.

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