دوري أبطال أوروبا.. مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسييداد مساء اليوم على ملعب "أنويتا" في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

يعتمد باريس سان جيرمان على تشكيل هجومي بقيادة الثلاثي كيليان مبابي، وعثمان ديمبلي، وبرادلي باركولا، بمساندة من فابيان رويز و فيتينيا في خط الوسط.

جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، بيرالدو، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديز

خط الوسط: وارين زايري إميري، فيتينيا، فابيان رويز

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، برادلي باركولا

يُدرك باريس سان جيرمان صعوبة المباراة، رغم فوزه في مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء بنتيجة 2-0.

ويتوقع أن يُحقق النادي الباريسي الفوز والتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، لكن ريال سوسييداد لا يزال لديه فرصة للعودة في المباراة.

