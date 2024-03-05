دوري أبطال آسيا.. الهلال يتقدم على الاتحاد بهدفين في الشوط الأول

سيطر الهلال على مجريات الشوط الأول من مباراته ضد الاتحاد على ملعب "المملكة آرينا" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لينهي الشوط متقدمًا بهدفين دون رد.

بدأ الهلال المباراة بقوة وشنّ هجمات خطيرة على مرمى الاتحاد، أثمرت عن هدفين في الدقائق الأخيرة من الشوط.

في الدقيقة 40، احتسب الحكم ضربة جزاء للهلال بعد عرقلة ميتروفيتش داخل منطقة الجزاء، ترجمها اللاعب نفسه إلى هدف بنجاح.

وبعد دقيقتين فقط، أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

اعتمد الهلال على تشكيلة هجومية بقيادة الثنائي ميتروفيتش ومالكوم، بمساندة من الدوسري في خط الوسط.

ويخوض الهلال اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: سافيتش - روبين نيفيز - سلمان الفرج

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا - الكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.