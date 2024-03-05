رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع في غزة

بحث رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة لاسيما جهود البلدين للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وتسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق وحماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك على هامش الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي السادس، المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث جرى أيضا استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن أن بلاده عملت، في الآونة الأخيرة، مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين لوضع حد للحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى اتفاق البلدين على ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية، معربا عن أمله في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يضع حدا لإراقة الدماء بشكل نهائي.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن - في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي السادس - إن إطلاق الحوار الاستراتيجي السادس بين قطر وأمريكا يمثل علامة فارقة في الشراكة التاريخية بينهما، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تزداد قوة مع الزيادة الملحوظة في التجارة الثنائية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال شريكا تجاريا رئيسيا ومستثمرا أجنبيا مباشرا في قطر.

وأوضح رئيس الوزراء القطري أن حوار هذا العام يتضمن جلسات جديدة للتأكيد على المشهد المتغير للتحديات والتعاون العالمي بما في ذلك التكنولوجيا الناشئة وتخطيط السياسات الاستراتيجية والاتصالات الاستراتيجية، معربا عن ثقته في أن إطلاق الحوار الاستراتيجي السادس سيسفر عن نتائج إيجابية ملموسة للبلدين.