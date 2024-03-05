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الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

قطاع المعامل بمياه الفيوم يُجري 32693 تحليلًا لضمان جودة مياه الشرب والصرف الصحي

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن قيام قطاع المعامل بمتابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي من خلال تجميع ٣٢٦٩٣ عينة مياه وصرف صحي وصناعي خلال شهر فبراير  ٢٠٢٤.

حيث جاءت على النحو التالي:
-٣٢٠٥٤ عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة. 
- ٥٨٤ عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي.


٥٥ عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي

وأفاد "النجار" أن الشركة تقوم بتنفيذ كافة معايير الجودة لإنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات لما له من أثر مباشر على صحة المواطنين من خلال العمل على عدة محاور رئيسية ومراقبة جودة ومأمونية مياه الشرب ابتداءً من محطات الإنتاج وحتى وصولها للمستهلكين وإجراء التحاليل المعملية اللازمة لضمان مطابقتها لأعلى معايير الجودة، علاوة على الغسيل والتعقيم الدوري لاحواض وخزانات  المياه داخل محطات الإنتاج وشبكات التوزيع، بالإضافة لمراقبة مياه الصرف الصحي والصناعي والتأكد من مطابقة السيب النهائي لاشتراطات الصحة وحماية البيئة. 

كما أفاد بتحديث المعامل بأحدث الأجهزة وتدريب العاملين بالقطاع وتوفير كيماويات المعالجة بعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات. 

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مياه الفيوم جودة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحى تجميع وتحليل ٣٢٦٩٣ عينة شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم