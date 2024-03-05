الليله.. ختام فعاليات الدورة الـ 28 لسمبوزيوم أسوان لفن النحت

تختتم اليوم فعاليات الدورة 28 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، والذي انطلقت فعالياته يوم 10 يناير الجاري واستمر حتى 5 مارس، بمشاركة 12 نحاتًا من مصر وعدة دول، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك بحضور الفنان أكرم المجدوب، قوميسيير عام السمبوزيوم.

من جانبها تفقدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، صباح اليوم، يرافقها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة أسوان، المعرض المكشوف للأعمال الفنية المشاركة بسمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت.

استمعت الوزيرة والمحافظ لشرح من الفنانين المشاركين فى الدورة 28 للسمبوزيوم، والذين تحدثوا عن أعمالهم الفنية المنحوتة على الجرانيت الأسوانى بأشكاله المختلفة.

يشار الى ان الدورة الـ 28 لسمبوزيم اسوان لفن النحت، شارك فيها مجموعة من الفنانين المصريين وهم: ماجد ميخائيل، زينب صبحى، تريز أنطوان، شروق هلال وعلا موسى، ومن شباب فنانى النحت، يشارك في ورشة السيمبوزيوم الفنانين: منة عبد الرازق، ميرنا إسحاق، نيفين خفاجى، ومن فنانى العالم يشارك: خوسيه كارلوس "اسبانيا"، ميخائيل سوبولييف "روسيا"، شيان سيهوا "الصين" وفيكتور كوباكز "بولندا".