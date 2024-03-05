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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال آسيا.. الاتحاد يُراهن على حمد الله لتحقيق مفاجأة أمام الهلال

عبدالرزاق حمد الله
عبدالرزاق حمد الله
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أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفريق اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الهلال مساء اليوم على ملعب "المملكة آرينا" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويُراهن العميد على خبرة كانتي وهداف آسيا عبدالرازق حمد الله، وويقود الهجوم  الثنائي رومارينهو وعبد الرزاق حمد الله، هداف النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: فواز الصقور - سعد الموسى  - أحمد حجازي - حسن كادش محبوب - زكريا هوساوي

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينهو- مدالله العليان

خط الهجوم: رومارينهو - عبدالرزاق حمد الله. 

الاتحاد حمد الله دوري ابطال اسيا