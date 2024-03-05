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الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال آسيا.. مالكوم وحجازي يقودان هجوم الهلال أمام الاتحاد

الهلال
الهلال
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كشف البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد مساء اليوم على ملعب "المملكة آرينا" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

يعتمد الهلال على تشكيلة قوية يقود هجومها الثنائي مالكوم دي أوليفيرا و الكسندر ميتروفيتش، بمساندة من سالم الدوسري في خط الوسط.

جاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: سافيتش - روبين نيفيز - سلمان الفرج

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا - الكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.

الهلال الاتحاد