بايدن: صفقة وقف إطلاق النار تعتمد على حماس

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مسألة صفقة وقف إطلاق النار الآن في أيدي حركة حماس، مما يعني أن القرار النهائي بشأن استمرار الهدنة يعتمد على خطوات الحركة نحو تحقيق السلام.

وفي حديثه للصحافة أثناء مغادرته كامب ديفيد في طريق عودته إلى البيت الأبيض، أكد الرئيس الأمريكي ضرورة تقديم المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مشددًا على أهمية وقف إطلاق النار كخطوة أساسية لتسهيل وصول هذه المساعدات إلى السكان في غزة.

وبشأن علاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار بايدن بابتسامة عريضة إلى استمرار علاقتهما بالطريقة التي كانت عليها دائمًا، دون إعطاء تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه العلاقة.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه لا يوجد مجال لأي تأخير أو تعثر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، وأن وقف إطلاق النار يمثل خطوة أساسية لضمان استمرار تلك المساعدات وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.