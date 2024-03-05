المؤبد لعامل قتل سمكري في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم قتل سمكري انتقاما منه، وذلك عقب نشوب مشاجرة بينهما في المرج ، بالسجن المؤبد.

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم "ع.ع" عامل قتل المجني عليه "ح.ا" سمكري مع سبق الإصرار والترصد، حيث انتظر المجني عليه أمام محل عمله وتشاجر معه وسدد عدة طعنات أودت بحياة المجني عليه، وتركه غارقا في دمائه جثة هامدة ولاذ بالفرار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة قائلا: المجني عليه ضربني واتهمني بأخذ فلوس المشروبات، ولم يكتف بذلك بل عايرني بأكل عيشي، ولأنني أعمل في إحدى المصالح عامل بوفيه، وفي المساء على قهوة لتوفير احتياجات أسرتي.

وأوضح أن المجني عليه يطلب المشروبات دون دفع ثمنها ومع كل شهر أنتظره لدفع ثمن المشروبات، وحذرته أنني سوف أخبر صاحب المكان بتأخيره عن الدفع، فوجدته يضربني ويطردني من الورشة وعايرني أني بأكل عيش من ملاليم زبائن القهوة، وأخبرت صاحب القهوة أن المجني عليه لم يدفع مبلغ 300 جنيه .

وأضاف المتهم، صاحب القهوة طالب فلوسه من المجني عليه، وأنكر أنه عليه مبلغ للقهوة، وأنه دفع لي الفلوس وطمعت فيهم، وأخدتها لنفسي، مشددا على أنه ذهب للمجني عليه ليتشاجر معه، وضربه أمام الجميع وقام بإهانتي وسبني، فقررت الانتقام وقتله وعند رؤيته سددت له عدة طعنات ليسقط غارقا في دمائه.

وقال الضابط إن تحرياته السرية توصلت إلى أن خلافات بين المتهم والمجني عليه تسبب في الواقعة، وأنهم تشاجروا قبل الواقعة بأسبوع، وتدخل الأهالي لفض النزاع، والمتهم لم يهدأ باله سوي بقتل المجني عليه والتخلص منه، وذهب نحوه مسرعا وأخرج من طيات ملابسه سكينة وقتله في الحال وفر هاربا.

وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا باستقبال جثة المجني عليه غارقا في دمائه، وتوفي في الحال قبل إسعافه وبالانتقال لمحل البلاغ وعمل التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم مرتكب الواقعة، وبإعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.