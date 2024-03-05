“الزراعة” تقرر استمرار صرف أسمدة الموسم الشتوى حتى نهاية مارس

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مد صرف الأسمدة للموسم الشتوي إلى ٣١ مارس بدلا من ١٥ مارس وذلك حتي يتمكن كل المزارعين الحصول على الاحتياجات السمادية الخاصة بالمحاصيل الشتوية.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة المزراعين والمرونة في صرف الأسمدة للمحاصيل الاستراتيجية وغيرها من المحاصيل الشتوية

وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة انه تم ارسال تعليمات بهذا الشأن إلى جميع مديريات الزراعة بالمحافظات لتعميمها على الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أن تعليمات وزير الزراعة تطبق على جميع الجمعيات التابعة للائتمان والإصلاح الزراعى واستصلاح الاراضي.