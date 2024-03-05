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الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

تسجيل خروج جميع المستخدمين.. عطل مفاجئ يضرب «فيسبوك» حول العالم.. شاهد

فيسبوك
فيسبوك
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ضرب عطل مفاجئ موقع فيسبوك عصر اليوم الثلاثاء، وتم تسجيل خروج جميع المستخدمين، وفشل العديد من المستخدمين من إعادة تسجيل الدخول مرة أخرى، كما ضرب العطل موقع إنستجرام أيضًا.
وعاد موقع فيسبوك إلى العمل مجددًا منذ قليل، مع بعض المشاكل التقنية في الموقع، مثل خاصية الاستوري وخدمة السيرش.
ومن المتوقع أن يكون السبب عطل تقني في الموقع، حيث شهد موقع فيسبوك عطلا تقنيا خلال الأيام الماضية، قبل أن يتم حل المشكلة في موقع فيسبوك.

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