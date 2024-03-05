جنايات الإسكندرية تحيل أوراق عاطل تعدَّى على ابنة زوجته للمفتي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، أوراق عاطل المتهم "س.ع.ص" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهم، لاتهامه بالتعدي على المجني عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة ، وبعضوية كل المستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني ، وسكرتير المحكمة مينا منصور.

تعود أحداث القضية المقيدة ، برقم 23301 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي علي "ربيبته " بنت زوجته بمحل سكنهم، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات ، الي قيام المتهم " س.ع.ص" عاطل ، حال كونه زوج والدة المجني عليها " م.م.ع" 17 سنة ، وأنه من متولي رعايتها هددها بسلاح أبيض سكين ، مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها ، وتعدي عليها كرها عنها تحت تهديد السلاح، وهددها بالقتل ، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها .