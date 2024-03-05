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الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

مجدى إبراهيم رئيسًا.. ننشر نتائج انتخابات شعبة "المصورين الصحفيين"

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أسفرت انتخابات شعبة "المصورون الصحفيون" التى أجريت اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024م، عن فوز الزميل مجدى إبراهيم الصحفى بجريدة "الشروق" بمنصب رئيس الشُعبة "بالتزكية"، وفاز فى منصب العضوية "بالتزكية"، الزملاء: أحمد عبد الفتاح، الصحفى بجريدة "الشروق"، وجان نجاح الصحفى بجريدة "أخبار اليوم"، ومحمد مصطفى الصحفى بجريدة "الأهرام"، ومحمد هشام الصحفى بجريدة "المصرى اليوم".

أعلنت ذلك اللجنة المشرفة على انتخابات الشعبة، برئاسة حسام دياب، وعضوية أحمد شحاتة، وعمرو نبيل، وحسين الزناتى وكيل النقابة ورئيس لجنة المتابعة، ومحمود كامل وكيل النقابة والمشرف على الشُعب والروابط.

الصحفيين انتخابات