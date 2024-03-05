الليلة.. ختام عرض "العادلون" على مسرح الطليعة

يشهد مسرح الطليعة في التاسعة مساء اليوم ختام العرض المسرحي "العادلون" لفرقة قصر ثقافة عين حلوان المسرحية، والمقدم ضمن عروض التجارب النوعية للموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض عن رواية الأديب الفرنسي ألبير كامو، إعداد الكاتب محمد عبد الرحمن، وإخراج محمد فاضل القباني، تدور أحداثه في إطار درامي حول مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين يخططون لاغتيال أحد قادة الكيان الصهيوني.

ويطرح المخرج خلال العرض عدة تساؤلات أهمها ماهية العدالة وما هي الطريقة المثلى لمواجهة الظلم، وذلك للتأكيد على أن فكرة تحقيق العدالة تأتي بشرف وحرية وليس عن طريق القتل أو العدائية فقط.

"العادلون" تمثيل رامي نادر، خالد رأفت، السعيد قابيل، هدير طارق، عبد الرحمن كمال، ومحمد فاضل، ديكور وملابس سماح نبيل، إضاءة محمد الطايع، تأليف موسيقي محمد خالد، مدقق لغوي أحمد سعيد، فوتوغرافيا عادل صبري، فيديو جرجس صبحي، مريم سليمان، مخرج منفذ ياسر الوكيل، هيئة الإخراج مروان عثمان، محمد ياسر، عمر عزيز، هدير السيد، مي شاهين.

العرض يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وضمن عروض إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي وفرع ثقافة القاهرة.