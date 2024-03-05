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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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عبدالرحيم علي

ثقافة

بسبب موقف ألمانيا تجاه العدوان الإسرائيلى.. محمد عبلة يقرر رد وسام جوته

التشكيلى محمد عبله
التشكيلى محمد عبله
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أدان الفنان التشكيلي محمد عبلة، موقف الحكومة الألمانية تجاه العدوان الإسرائيلى على غزة، وقرر أن يتخذ موقفا حاسما وهو رد وسام جوته، الذي حصل عليه من ألمانيا في 2022.

وقال "عبلة، إن موقف الحكومة الألمانية تجاه غزة "مشين"، مضيفًا ان أي إنسان لديه ضمير وكرامة عليه أن يتخذ مثل هذا الموقف.

وتابع: "عدم المساواة والكيل بمكيالين والكلام عن الفلسطينيين كأنهم ليسوا موجودين، أو أنهم مش بشر ومش بني آدمين ده موقف يهز ضمير أي فنان ومثقف"، قالها عبلة مضيفًا "الألمان أنفسهم عانوا كثيرًا من الحروب والقتل والانتهاكات، فكيف لهم أن يوافقوا اليوم على حدوث مثل هذه الانتهاكات بحق غيرهم". 

يذكر أن الحكومة الألمانية قررت زيادة صادرات المانيا من السلام لاسرائيل خلال 2023 ، بنحو 10 أضعاف مقارنة بـ2022، مشيرًا إلى تعامل برلين مع طلبات تصدير هذه الأسلحة كأولوية، منذ إعلان حركة حماس عن تنفيذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

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