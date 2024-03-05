الأنبا يوليوس يجتمع مع مجمع كهنة "حلوان"

اجتمع الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والمفوض من قِبل قداسة البابا تواضروس الثاني بتدبير الإيبارشية لحين اختيار أسقف لها، وذلك عقب صلاة الثالث للأنبا بيسنتي.

ألقى الأنبا يوليوس كلمة مناسبة ثم استمع لآراء الآباء الكهنة، واستقر رأي مجمع الكهنة على ضرورة الإسراع باختيار أب أسقف لرعاية الإيبارشية لتستقر أحوالها الرعوية واستكمال مسيرة الأنبا بيسنتي.

كما فوض ⁠مجمع كهنة الإيبارشية قداسة البابا تواضروس الثاني في عملية اختيار الأب الأسقف الجديد للإيبارشية سواء من الآباء الرهبان أو الآباء الأساقفة العموم.