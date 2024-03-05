رئيس دفاع النواب: مصر والبحرين تجمعهما رؤية موحدة إزاء القضايا الإقليمية والدولية

أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، علي اهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، خلال زيارته لمصر ، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وقال النائب أحمد العوضي، في بيان لها اليوم، إن اللقاء المصري البحرين شهد توافق علي وحدة الرؤى والمواقف تجاه العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح الأخوية المشتركة، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى إن مواقف البحرين الشقيقة الثابت في مساندة الدولة المصرية، ودعمها لكل ما تتخذه القيادة السياسية المصرية من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وتعزيز مسيرتها السياسية والاقتصادية والتنموية، خاصةً في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

وأضاف، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن الزيارة لها دلالات واضحة وصريحة وهامة للتأكيد علي الدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات التعاون المشترك، في إطار السعي لدعم وحماية حالة السلم والأمن في مواجهة التحديات والقضايا المتصاعدة في المنطقة، ومدي تطابق الرؤى العربية لمواجهة هذه التحديات، لافتا إلي أن أستعراض الجانبين عددا من الملفات والتطورات الإقليمية والدولية، والتي جاءت في مقدمتها القضية الفلسطينية، وتم تبادل وجهات النظر بشأنها، مع التأكيد علي أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين لدعم حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يؤكد دعم القيادة المصرية للقضية في جميع اللقاءت والمباحثات والمحافل الدولية.

وتابع، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن العلاقات المصرية البحرينية، تاريخية واستراتيجية وبينهما قواسم مشتركة، وتجلى ذلك في توافق الرؤي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، في العديد من الملفات المشتركة بمختلف الأصعدة ومنها الإقليمية والدولية، فضلا عن اهتمامات الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس السيسي نحو توطيد العلاقات مع الأشقاء العرب، موضحاً أن مصر من أوائل الدول التى اعترفت بدولة البحرين بعد حصولها علي الاستقلال عام 1971م، مثمناً في الوقت اذته تأكيد الوفد البحريني علي المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى المملكة، إيمانًا منها بان مصر هي العمق الاستراتيجي العربي، وأن استقرار مصر هو دعامة للعالمين العربي والإسلامي.