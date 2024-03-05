الصين تطالب الفلبين بالتوقف عن الأعمال الاستفزازية البحرية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، اليوم الثلاثاء، أن الصين قدمت احتجاجات قوية إلى الجانب الفلبيني بسبب تسلل سفنه إلى المياه المجاورة لجزيرة رنآي جياو.

وأوضحت أن الصين تحث الفلبين مرة أخرى على التوقف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية البحرية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن ماو قولها إنه في يوم 5 مارس، تسللت سفينتان إمداد وسفينتان تابعتان لخفر السواحل الفلبيني إلى المياه المجاورة لجزيرة رنآي جياو دون تصريح من الحكومة الصينية.

وأضافت أن هذه السفن كانت تحمل مواد، بما في ذلك مواد بناء، محاولة لإرسالها إلى سفينة رست بشكل غير قانوني في منطقة رنآي جياو.

وأوضحت ماو أن قوات خفر السواحل الصينية اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه السفن الفلبينية وفقًا للقانون، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها كانت مهنية ومنضبطة ومعقولة وقانونية.

وشددت المتحدثة الصينية على أهمية احترام القوانين الدولية وعدم الانحياز في التعامل مع القضايا البحرية، مشددة على أن الصين تلتزم بحل النزاعات بشكل سلمي ووفقًا للقانون الدولي.

وأكدت على أن الصين قدمت احتجاجات حاسمة إلى الحكومة الفلبينية، معبرة عن رفضنا الشديد للأحداث الأخيرة.

وأوضحت ماو أن الموقف الصيني بشأن جزيرة رنآي جياو متين وواضح، حيث قامت الصين والفلبين بالتواصل المستمر لفترة طويلة بشأن إدارة الأمور في المنطقة بشكل ملائم.

وأشارت إلى أن الفلبين قد خرقت التزاماتها وتعهداتها بشكل متكرر من خلال تنفيذ أفعال استفزازية وخطيرة في مياه رنآي جياو، ما يعتبر انتهاكًا صارخًا لسيادة الصين وحقوقها ومصالحها البحرية.

وأكدت المتحدثة على ضرورة أن تتوقف الفلبين فورًا عن أي أعمال استفزازية أو انتهاكات بحرية، وعدم اتخاذ أي إجراء يزيد من التوتر في المنطقة.

وقالت الصين إنها ستواصل حماية سيادتها البحرية وحقوقها ومصالحها في المياه المحيطة برنآي جياو، وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.

