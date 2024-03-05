ألمانيا تؤكد التزامها بدعم جهود السلام بين أذربيجان وأرمينيا

أكدت السفارة الألمانية لدى أذربيجان اليوم الثلاثاء، التزام ألمانيا بدعم جهود السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مع التركيز على دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتسوية في المنطقة.

وأشارت السفارة الألمانية في بيان لها إلى إقامة حدث مؤيد لأرمينيا في برلين بعنوان "حماية التراث الثقافي المهدد بالانقراض لناجورنو كاراباخ"، وأكدت أن هذا الحدث ينظمه منظمات ألمانية غير حكومية ولا يمت للسلطات الألمانية بأي صلة.

وأعربت السفارة الألمانية عن استعدادها لدعم كلا الجانبين لتحقيق التوصل إلى محادثات سلام في المنطقة، وأكدت على استمرار دعم ألمانيا لجهود السلام والاستقرار بين أذربيجان وأرمينيا.

وفيما يتعلق بالموقف الرسمي للحكومة الألمانية في حل النزاع بين البلدين، أكدت السفارة أن ألمانيا ستستمر في دعم كلا البلدين في سعيهما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في لقاء مع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا إنه بعد سنوات عديدة من الصراع، تتاح الآن فرصة جديدة أمام البلدين لتحقيق سلام طويل الأمد والاستقرار في المنطقة.