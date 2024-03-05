ببدلة حمراء.. رامز يكشف عن برنامجه الجديد في رمضان 2024

نشر الفنان رامز جلال عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام بوستر برنامجه الجديد «رامز جاب من الآخر» مرتديا زي أحمر اللون وحاملا فانوس ومعه كلب أسود.

وعلق «رامز» على الصورة قائلًا: بسم الله توكلنا على الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها على خير، ويكملها بالستر، ورمضان كريم، وكل سنة وانتوا طيبين.

تجدر الإشارة إلى أن رامز جلال يظهر خلال البوستر مرتديًا زيًا أحمر وسيارة يجرها نعامتان ومعه كلب أسود وحاملا فانوس رمضان.

قدم رامز جلال برامج المقالب وكان أولها رامز حول العالم عام 2009، ثم رامز حول العالم 2، رامز في أمريكا ولقاء مستحيل، ورامز قلب الأسد، ورامز ثعلب الصحراء، ورامز عنخ آمون 2013، ورامز قرش البحر 2014، ورامز واكل الجو 2015.

وأيضًا:

ورامز بيلعب بالنار 2016

رامز تحت الأرض 2017

رامز تحت الصفر 2018

رامز في الشلال 2019

رامز مجنون رسمي 2020

رامز عقله طار

رامز موفي ستار 2022

وفى العام الماضي قدم ╨رامز نيفر إند».