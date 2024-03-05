نوير يبحث عن كسر رقم تاريخي لكاسياس في دوري الأبطال

يسعى مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ لكتابة رقم قياسي فى مواجهة الليلة أمام لاتسيو الإيطالى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث يستضيف فريق بايرن ميونيخ الألمانى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نظيره لاتسيو الإيطالى، وذلك على ملعب "أليانز أرينا"، فى مباراة مصيرية في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

وكان بايرن قد خسر لقاء الذهاب بهدف نظيف على ملعب الأولمبيكو، أمام لاتسيو الإيطالى، ويسعى للفوز للخروج من مأزق الموسم الأسود بعد توديعه لكأس ألمانيا، وابتعاده عن متصدر البوندسليجا باير ليفركوزن ب10 نقاط.

ويبحث نوير عن تحطيم رقم قياسى فى دورى الأبطال كتبه الحارس الإسبانى ايكر كاسياس، بعد ان أصبح اكثر حارس مرمى يخوض مبارايت فى "الشامبيونز ليج" بقميص فريق واحد.

وتحمل مواجهة اليوم لنوير رقم 114 في دوري أبطال أوروبا بقميص البايرن، بينما خاض الإسباني إيكر كاسياس أكبر عدد من المباريات رفقة فريق واحد في المسابقة، برصيد 150 بقميص ريال مدريد.

ومن الممكن ان يعادل نوير صاحب الـ 36 عام، الرقم القياسي التاريخي لكاسياس، حال خروجه بشباك نظيفة اليوم، لانها ستكون المباراة رقم 57 التي يحافظ فيها الألمانى على نظافة شباكه في 136 مباراة خاضها في دوري الأبطال مع جميع الفرق، وهو الرقم الذي يملكه كاسياس ولكن خلال 177 مباراة.