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الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كين يقود التشكيل المتوقع لبايرن ميونيخ لمواجهة لاتسيو

هارى كين
هارى كين
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء نحو ملعب "أليانز أرينا"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق بايرن ميونيخ الألمانى، الذى يستضيف نظيره لاتسيو الإيطالي، ضمن منافسات اياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.
ومن المتوقع أن يخوض بايرن ميونيخ اللقاء بتشكيل جاء كالتالى: 
حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: نصير مزراوي، أوباميكانو، إريك داير، كيم مين جاي.
خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، جوريتسكا، موسيالا، ساشا بوي.
خط الهجوم: ليروي ساني، هاري كين.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى على ملعب "الأوليمبيكو"، بفوز لاتسيو الإيطالي بهدف نظيف أحرزه اللاعب شيرو ايموبيلي من ضربة جزاء، لتضع فريق بارين ميونيخ أمام مطلب الفوز لا بديل عنه.
ويسعى فريق بايرن ميونيخ لاستعادة أمجاد موسم 2019 / 2020، بعد أن ظفر باللقب في موسم هو الأبرز للفريق البافارى فى العقد الأخير، بعد ان حقق لقب جميع المسابقات التي شارك فيها هذا الموسم، بواقع 6 بطولات أوروبية ومحلية.
ويأمل فريق بايرن ميونيخ  إلى قلب تأخره فى لقاء الذهاب إلى فوز فى الإياب، كما حدث فى ثلاث نسخ سابقة فى دور الـ16 أمام ريال مدريد فى نسخة 2006 /2007، وبازل السويسرى فى 2011 /2012، وبوروتو البرتغالي فى 2014 /2015.

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