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الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. الأردن ينفذ أكبر عملية إنزال جوى للمساعدات الإنسانية فى شمال غزة

الأردن تنفذ أكبر
الأردن تنفذ أكبر عملية إنزال جوي للمساعدات على غزة
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عرضت فضائية "الغد الإخبارية" مقطع فيديو، لأكبر عملية إنزال جوي للمساعدات في قطاع غزة.

وقال تامر دلول، مراسل قناة "الغد" إن الأردن يقوم حاليًا بأكبر عملية إنزال جوي للمساعدات، بأقصى مناطق الشمال في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن سماء منطقة جباليا، تغطت بعشرات المظلات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية، وأكد أن مناطق الشمال تعاني نقص المواد الغذائية والطبية.

ونوه إلى أن الأماكن التي يتم إسقاط المساعدات فيها، مكتظة بالسكان والمواطنين، وبالتالي فالمساعدات تعتبر طوق النجاة للأهالي في هذه المناطق.

وأضاف أن عمليات الإنزال الجوي الوسيلة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الشمال، بسبب دمار الطرق المؤدية لهذه المناطق التي دمر الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية الخاصة بها.

وتابع أن كل مظلة تحمل "مسطح" واحدا من المساعدات، وبالتالي فهي تمثل 20%  من تحمله الشاحنات البرية، ولكن هي وسيلة تساعد في إنقاذ الأهالي بالشمال.

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