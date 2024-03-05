ورش عمل جراحية بمستشفي المعبر بطب قنا تمهيدا لانعقاد مؤتمر المسالك البولية بالغردقة

قال الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب جامعةجنوب الوادي ،انه شهد اليوم الاثنين قسم المسالك البولية والتناسلية بمستشفي المعبر قنا إقامة ورشة العمل تحت عنوان "مناظير وجراحات المسالك البولية للاطفال بقسم المسالك وذلك برئاسة الدكتور جمال عبدالحميد رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية،وتحت رعاية الاستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ،والدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب،وبحضور كلا من الدكتور حجاجي منصور مدير عام مستشفيات الجامعة ،والدكتور محمد الديب نقيب اطباء قنا.

وأضاف الدكتور جمال عبدالحميد رئيس قسم المسالك البولية أنه تضمنت ورشة العمل اجراء العديد من جراحات ومناظير المسالك البولية للاطفال، ومنها استخدام منظار البطن الجراحي في حالات انزال وتثبيت الخصية المعلقة بواسطة الدكتور مصطفي عبدالرازق ،وتفتيت و استخراج حصوات الكلي بمنظار الكلي الأطفال ومنظار الحالب المرن بواسطة الدكتور عمر الصغير الذي أوضح بأنه تم اصلاح حالات الاحليل السفلي في الاطفال بواسطة الدكتور عاطف فتحي والدكتور اسامة محمود.ومن الجدير بالذكر انه سيتم استكمال المؤتمر لمدة أربعة ايام في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في قرية ديزيرت روز بحضور لفيف من اطباء وأساتذة المسالك البولية في الجامعات المصرية والعالمية.

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