ads
الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

المجمع المقدس يعقد اجتماعات لجان التعليم والطقوس والإيبارشيات

المجمع المقدس
المجمع المقدس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استأنفت لجان المجمع المقدس اجتماعاتها خلال صباح اليوم، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث عقدت لجنة الإيمان والتعليم بقيادة مقررها الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، وناقشت عددًا من الموضوعات من خلال أعمال لجانها الفرعية، وعرضت خطط عمل لجان تطوير مناهج مدارس الأحد، والإكليريكيات والمعاهد الدينية، والتربية الدينية، والمصنفات الفنية، والإصدارات اللاهوتية.

تلاها اجتماع لجنة الطقوس، والتي قادها الأنبا بنيامين مطران المنوفية، وطرحت للمناقشة الموضوعات المقدمة من لجانها الفرعية، وتباحث الأعضاء في مقترحات متنوعة تخص بعض الترتيبات الطقسية.

واختتمت اجتماعات الفترة الصباحية، باجتماع لجنة شؤون الإيبارشيات، برئاسة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، ومقرر اللجنة حيث نوقش وفقًا لجدول أعمال اللجنة عدة مقترحات مقدمة إليها.

وخرجت اللجان الثلاثة بتوصيات ترفع للمجمع المقدس.

 

 

 

 

 

431129546_808585524646771_3322573320941217221_n
431129546_808585524646771_3322573320941217221_n
431266691_808585354646788_7380046019137153415_n
431266691_808585354646788_7380046019137153415_n
431300927_808585457980111_1568219459935779226_n
431300927_808585457980111_1568219459935779226_n

431435872_808585757980081_3072848896220504071_n
431435872_808585757980081_3072848896220504071_n
المجمع المقدس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لجنة الإيمان التعليم الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان مناهج مدارس الأحد الإكليريكيات المعاهد الدينية التربية الدينية