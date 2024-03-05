اليابان تنهي جميع تدابير الدعم المخصصة لعلاج كوفيد-19 نهاية مارس الجاري

أعلنت وزارة الصحة اليابانية أنها ستوقف جميع إجراءات الدعم المخصصة لعلاج كوفيد-19 بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال وزير الصحة الياباني كيزو تاكيمي - في تصريح نقله تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الثلاثاء/ - إن الوزارة قررت إنهاء التدابير بناء على تقييم حالي لآثار فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة اليابانية تعمل على وقف الدعم بشكل تدريجي منذ شهر مايو العام الماضي عندما خفضت الحكومة اليابانية الوضع القانوني لكوفيد-19 إلى نفس مستوى الانفلونزا الموسمية.

ويبلغ حاليا الحد الأقصى لثمن عقاقير فيروس كورونا 60 دولارا لكل مريض، ومن المقرر أن ترتفع ابتداءً من شهر أبريل المقبل.

كما سيتم إنهاء التدابير المتعلقة بصرف تعويضات للمؤسسات الطبية التي تخصص جزءا من أسرتها لمرضى كوفيد-19. وسينتهي أيضا الدعم المالي الخاص لتغطية تكاليف الدخول إلى المستشفيات.

