النيابة تباشر التحقيق حول إنهاء شاب لحياته بالعجوزة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إنهاء شاب لحياته قفزا من الطابق الرابع لرفضه الذهاب رفقة والده للعلاج داخل مصحة إدمان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بعض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها وبيان ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بكسور ونزيف وسط بركة من الدماء.

وبعمل التحريات وسؤال والد المتوفي أفاد بأن نجله مدمن مواد مخدرة وأنه حاول إجباره على الذهاب إلى مصحة لعلاج الإدمان، ولكنه هدد بالقفز من شرفة المنزل ونفذ تهديده وألقى بنفسه من الطابق الرابع من الشقة محل سكنهم ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفى وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.