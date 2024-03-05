رئيس جامعة القناة يعلن انطلاق ماراثون الجري ضمن مسابقة" صحتنا من صحة كوكبنا"

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - اليوم الثلاثاء 5 مارس- انطلاق فعاليات ماراثون الجري، والذي تنظمه جامعة قناة السويس؛ ضمن فعاليات وأنشطة مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا "، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئةوبإشراف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي.

هذا ووجه الدكتور ناصر مندور الشكر لوزارة البيئة على تنظيم تلك المسابقة ب 20 جامعة مصرية، واختيار جامعة قناة السويس بأن تكون مضيفة لجامعات الإقليم (السويس وبورسعيد والعريش).

وتابع "مندور" أن الماراثون يهدف إلى نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام، للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.

من جانبه - أشاد الدكتور محمد عبد النعيم بالأنشطة المتنوعة التي تتضمنها مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا "، والتي تأتي ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة؛ لرفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع.



وأضاف الدكتور محمد غنيم أن الماراثون شهد مشاركات 4 جامعات هي العريش، السويس، بورسعيد وقناة السويس، والتنافس بين 200 طالباً وطالبة، بواقع 50 طالباًوطالبة من كل جامعة.



وانطلق الماراثون من أمام مدينة الطالبات مروراً بالطريق الدائري، لينتهي أمام مبنى رعاية الشباب داخل الحرم الجامعي، هذا وتم توزيع عدد 20 دراجة هوائية على أصحاب المراكز العشرة الأولى طلبة وطالبات مقدمة من شركة سانوفي.



حضر فاعليات انطلاق الماراثون - المهندس محمد مصطفى مدير التوعية بمكتب وزير البيئة، الدكتورة فيروز اللوز مدير عام شركة سانوفي، الدكتور أحمد القمحاوي مدير التسويق بالشركة، دكتور عبد الوهاب محمد مدير المبيعات، الدكتور مجدي الحصري رئيس فرع الشرقية

المهندس عصام السعداوي مدير التوعية بقطاع الفروع بوزارة البيئة.

ا وجاءت النتائج كالتالي:

فاز بالمركز الأول عبد الرحمن أشرف عبد العزيز بكلية التربية الرياضية جامعة العريش، وفاز بالمركز الثاني الطالب محمد طارق محمد بكلية التربية الرياضية جامعه قناة السويس، وفاز الطالب عمر خالد محسن بالمركز الثالث بكلية التربية الرياضية جامعة القناة ، وفاز بالمركز الرابع الطالب يوسف مصطفى عماد كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس، والطالب محمد علي أحمد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس وفاز بالمركز الخامس، والطالب يوسف محمد عبد العظيم بالمركز الساس بكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس، وفاز بالمركز السابع الطالب مصطفى أشرف عبد العزيز بكلية التربية الرياضية جامعة العريش، وفاز بالمركز الثامن الطالب محمد السيد سعيد أبو هاشم بكليه التجارة جامعة العريش ، وفاز بالمركز التاسع الطالب محمد علاء الدين نافل بالمعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس، وفاز بالمركز العاشر الطالب يوسف شعيب عبد العال بكلية التمريض جامعة قناة السويس.

هذا وتصدرت طالبات التربية الرياضية المراكز العشر الأولى "بالماراثون " ...حيث فازت بالمركز الأول الطالبة إيناس بلال سالم بجامعة العريش ،وبالمركز الثاني الطالبة أسماء نصار محمد جامعة قناة السويس، وبالمركز الثالث الطالبة ريناد جمال عبد الحميد جامعة قناة السويس ،وبالمركز الرابع الطالبة هايدي الشبراوي السيد بجامعة بورسعيد ،وبالمركز الخامس الطالبة شروق أمين العبد جامعة العريش.

وجاءت بالمركز السادس الطالبة نورهان سعيد أحمد متولي بجامعة العريش، وبالمركز السابع الطالبة أسماء نادي بركات بجامعة العريش ، وبالمركز الثامن الطالبة داليا أحمد محمد ناصف جامعة العريش، وبالمركز التاسع الطالبة مروة محمد أحمد أبو شعلة بجامعة العريش ،وأخيرا حصلت الطالبة زينب حسن عباس السمان بجامعة العريش على المركز العاشر .