إحالة أوراق "استورجى" للمفتى لاتهامه بخطف طفلة والتعدى عليها بالإسكندرية

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل المستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، وسكرتير المحكمة مينا منصور، أوراق المتهم " م.ح.ع" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي، فيما نسب للمتهم من قيامه بخطف المجني عليها " ه.م.ح" بالتحايل وتعدي عليها، وحدد دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 95 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار ضباط قسم شرطة المنشية يفيد ببلاغ ، من والدة المجني عليها بقيام المتهم بخطف نجلتها ،بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، إلي قيام المتهم "م.ح.ع" استورجي وصاحب سايبر خطف الطفلة المجني عليها "ه.م.ح" 8 سنوات بالتحايل بأن استدراجها الي المحل خاصته بزعم تمكينها من اللعب بأجهزة الحاسب الآلي والدراجة الهوائية مستغلاً صغر سنها، مباعدًا بينها وبين ذويها، واستدرجها للدور العلوي وتعدي عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي توصلت إلى صحة الواقعة وكذلك التحفظ علي كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.