محافظ قنا يستقبل السفيرة النرويجية بالقاهرة لبحث التعاون بمجال الطاقة النظيفة

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم بمكتبه هيلدا كليمتسدال سفير دولة النرويج بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الطاقة النظيفة.

وجاء بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور مهندس محمود عبدالعليم عجور محمود العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الألومنيوم، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية، ودنيا المزغونى المستشار القانونى للشركة.

ورحب محافظ قنا بالسفيرة النرويجية، مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين، خاصه في ظل تحقيق التعاون مع الجانب النرويجى بالاستثمار فى مجال الطاقة النظيفة بما يعزز من فرص العمل.

ومن جانبها، أعربت السفيرة النرويجية، عن سعادتها البالغة بحفاوة الاستقبال، و اعتزاز بلادها الدائم بالتعاون مع مصر في المجالات المختلفة، وتقديم الدعم للاستفادة من خبرات الجانب النرويجي في مجال الطاقة النظيفة، مشيدة بالوضع التنموي الذي وصلت له المحافظة ، ومشروعات الطاقة المنفذة في مصر بواسطة شركة سكاتك النرويجية. كما اعربت عن رغبة بلادها فى التعاون مع محافظة قنا في مجالات الطاقة النظيفة للاستفادة من خبرات الجانب النرويجى.

وفى نهاية اللقاء، قدم محافظ قنا بعض الهدايا التذكارية المعبرة عن التراث القنائي للسفيرة النوريجية والوفد المرافق لها.