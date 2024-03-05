أبو الغيط يستقبل وزير خارجية سوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة

استقبل الأمين العام أحمد أبو الغيط اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةفيصل المقداد وزير خارجية الجمهورية العربية السورية؛ إذ تناول اللقاء آخرالمستجدات على الصعيد الإقليمي، وذلك قبل يوم من انعقاد مجلس الجامعة العربيةعلى المستوى الوزاري في دورته العادية (161).

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء ركز على الحربالعدوانية التي تُباشرها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، والعجز العالمي عن وقفهذه المذبحة اليومية وما يعكسه ذلك من ازدواجية للمعايير لدى عددٍ من عواصمالقرار في العالم، والتي ما زالت تتمسك بتوفير الغطاء السياسي لإسرائيل برغم انكشافمدى وحشية هذه الحرب العدوانية ومخاصمتها لأبسط معايير الإنسانية والأخلاق.

وقال رشدي إن الأمين العام للجامعة عبر خلال اللقاء عن أن الحفاظ على سيادة سورياوتكامل ترابها الوطني وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من أراضيها هي مبادئ تُعدمحل إجماع كامل من الدول العربية.