مراسل القاهرة الإخبارية من غزة: شاحنات المساعدات أصبحت مستهدفة من قبل جيش الاحتلال

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن شاحنات المساعدات أصبحت مستهدفة من قبل جيش الاحتلال وما يحدث في قطاع غزة هو تواصل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن أكثر من 97 شهيدا سقطوا خلال 10 مجازر على مدار الـ24 ساعة الماضية، موضحا أن المجازر لا تتوقف والطائرات الحربية والآلة العسكرية لا تتوقف عن ارتكابها.

وتابع أن آخر هذه الاعتداءات كانت بحق المواطنين الذين تجمهورا بانتظار المساعدات بالقرب من مفترق الشهداء إلى الشرق من مدينة غزة، فيما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية الرصاص صوبهم مما أدى إلى إصابة العشرات بجراح متفاوته الخطورة.