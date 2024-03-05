ads
الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس متهم قتل صديقه بسبب خلافات مالية في المرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس كهربائى 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل صديقه بطلق ناري باستخدام فرد خرطوش، بسبب اقتراض المجني عليه مبلغ مالي منه وعجزه عن سداده . 

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغاً مفاده مقتل شخص بالرصاص بدائرة القسم وانتقلت أجهزة الأمن، وتبين من الفحص والتحري أن وراء ارتكاب الجريمة كهربائي تم ضبطه والسلاح المستخدم في الحادث.

واعترف المتهم بقتل صديقه بفرد خرطوش، بسبب إقراضه المجني عليه مبلغا ماليا وعجزه عن سداده فقرر التخلص منه، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنح المرج المتهم بقتل صديقه