تجديد حبس متهم قتل صديقه بسبب خلافات مالية في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس كهربائى 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل صديقه بطلق ناري باستخدام فرد خرطوش، بسبب اقتراض المجني عليه مبلغ مالي منه وعجزه عن سداده .

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغاً مفاده مقتل شخص بالرصاص بدائرة القسم وانتقلت أجهزة الأمن، وتبين من الفحص والتحري أن وراء ارتكاب الجريمة كهربائي تم ضبطه والسلاح المستخدم في الحادث.

واعترف المتهم بقتل صديقه بفرد خرطوش، بسبب إقراضه المجني عليه مبلغا ماليا وعجزه عن سداده فقرر التخلص منه، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.