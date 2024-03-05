بايرن ميونيخ يبحث عن استعادة الأمجاد أمام لاتسيو بدورى الأبطال

يستضيف ملعب " أليانز أرينا" فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، المواجهة المرتقبة بين فريق بايرن ميونيخ الألمانى، الذى يستضيف نظيره لاتسيو الإيطالى، ضمن منافسات اياب دور الـ 16 من بطولة دورى ابطال اوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى على ملعب "الأوليمبيكو"، بفوز لاتسيو الإيطالى بهدف نظيف احرزه اللاعب شيرو ايموبيلي من ضربة جزاء، لتضع فريق بارين ميونيخ امام مطلب الفوز لا بديل عنه.

ويسعى فريق بايرن ميونيخ لاستعادة امجاد موسم 2019 / 2020، بعد ان ظفر باللقب فى موسم هو الأبرز للفريق البافارى فى العقد الأخير، بعد ان حقق لقب جميع المساباقات التى شارك فيها هذا الموسم، بواقع 6 بطولات اوروبية ومحلية.

ويأمل فريق بايرن ميونيخ فى قبل تأخره فى لقاء الذهاب إلى فوز فى الإياب، كما حدث فى ثلاث نسخ سابقه فى دور الـ16 أمام ريال مدريد فى نسخة 2006/2007، وبازل السويسرى فى 2011/2012، وبوروتو البرتغالى فى 2014 /2015.

