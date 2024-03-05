مصر تغيث غزة.. القاهرة أكبر دولة في العالم ترسل مساعدات إلى القطاع.. الإنزال الجوي “والمياه” أحدث الطرق لتخفيف الأزمة الإنسانية

لم تدخر مصر أي جهد لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يواجه عدوان إسرائيليا غاشما منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسببت في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف وتدمير البنية التحتية للقطاع، ما دعا مصر ودول أخرى للمسارعة في تقديم المساعدات عبر كل المستويات.

مصر أكبر دولة ترسل مساعدات إلى غزة

وتعد مصر هي أكبر دولة في العالم أرسلت مساعدات إلى قطاع غزة، بنسبة بلغت 80% من إجمالي المساعدات، بحسب تصريحات وزير الزراعة السيد القصير خلال كلمته أمس الاثنين، أمام الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة والمنعقد حاليا فى العاصمة الأردنية عمان.

توصيل المياه إلى رفح

وفي تقرير لفضائية "القاهرة الإخبارية" من داخل قطاع غزة، وجه السكان الشكر لمصر على تزويدهم بالمياه المحلاة، وهو الأمر الذي ساهم في تخفيف المعاناة عنهم.

وتسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي، لإمدادات الكهرباء عن غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى توقف معظم إمدادات الوقود، مما أدى بدوره لتوقف مولدات الطاقة المحلية التي تساعد في ضخ مياه الأبار عن العمل.

وبدأ ضخ المياه إلى داخل غزة، بعد مد خط الأنابيب من موقع المحطات بطول 900 متر، بالتنسيق مع مصلحة المياه في رفح الفلسطينية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

الإنزال الجوي على شمال غزة

وبعدما ازداد التعنت الإسرائيلي ذد نفاذ المساعدات إلى سكان غزة، عبر المعابر المختلفة سارعت مصر للجوء إلى وسيلة أخرى لتلبية احتياجات الفلسطينيين في غزة، وبدأت في إنزال المساعدات عبر إنزال جوي بسلاح الطيران في الجيش المصري.

ونفذت مصر أكثر من إنزال جوي على شمال غزة، بالمشاركة مع بعض الدول الأخرى بينها الإمارات والأردن وبريطانيا والولايات المتحدة.

وبالأمس نفذت القوات الجوية المصرية أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة فى تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين بشمال قطاع غزة.

والأحد الماضي نفذت القوات المسلحة إنزالا لتلبية الاحيتاجات الملحة لسكان غزة، وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التى يعيشها سكان قطاع غزة.

وفي 29 فبراير الماضي، أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرى المصرية والإماراتية من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى ليلًا لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التى يعانى منها المواطنين الفلسطينيين فى شمال غزة.

وقد تضمنت المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والإحتياجات العاجلة التى تم إسقاطها جوًا بمناطق متفرقة من شمال القطاع والتى تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية نتيجة إستمرار العمليات العسكرية.

وكان أول إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة، يوم الأربعاء 28 فبراير الماضي حيث شاركت مصر، مع الأردن والإمارات وقطر وفرنسا، لإغاثة أهالي القطاع، وتضمنت المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من أثار الأزمة الحادة.