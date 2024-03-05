تعرف على مسيرة المحترفين قبل انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطنى

يخوض المنتخب المصرى، فى شهر مارس الجارى دورة ودية بالإمارات، على إثرها استعدى 7 من المحترفين المصريين فى عالم الساحرة المستديرة، ويشارك فى الدورة الودية كل من منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا، بجانب المنتخب الوطنى.

واستدعى المدير الفنى للمنتخب المصرى 7 من المحترفين، وهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، وأحمد حجازى لاعب اتحاد جدة السعودى، ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور التركي، مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، محمد شريف لاعب الخليج السعودي.

ويتميز كل لاعب من محترفينا بمسيرة كبيرة فى عالم الاحتراف يأتى على رأسها الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، والذى يحتل المركز الثالث في قائمة هدافى البريميرليج برصيد 15 هدف، رغم اصابته بأقل ثلاث أهداف عن النرويجي ايرلنج هالاند لاعب السيتى المتصدر بـ 18 هدف، وبفرق هدف عن الوصيف أولي واتكينز لاعب أستون فيلا بـ 16 هدف.

وخاض محمد صلاح هذا الموسم برفقة ليفربول 28 مباراة فى جميع المسابقات، أحرز خلالها 19 هدف وصنع 10 أهداف، إلا أن الاصابة منعته من المشاركة فى المباريات إلا فى مباراة واحدة وتضاعفت الإصابة على اثرها.

كما يسير محمود حسن تريزيجيه بخطى ثابتة مع فريق طرابزون سبور التركي، بعد أن خاض 20 مباراة مع فريقه فى جميع المسابقات، أحرز خلالها 8 أهداف، وصنع هدفين.

وسرعان ما عاد أحمد حجازى من اصابته بالرباط الصلبى وشارك بالمستطيل الاخضر برفقة اتحاد جدة، الذي يعتمد عليه فى قلب خط دفاعه، ليشارك فى 9 مباريات بعد العودة من الإصابة، ويشارك فى صناعة هدف.

وفى الاراضى الفرنسية، يرفع مصطفى محمد لاعب نانت، شعار القوة والاثارة، حيث يقود فريق فى كل مبارياته هذا الموسم، بعدما شارك فى 20 مباراة فى الدورى الفرنسى، أحرز خلالها 7 أهداف يحتل بها المركز التاسع فى قائمة هدافى الدورى الفرنسى.

ولم يختلف الحال كثيرًا عند عمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني، الذى يثبت جدارته يوم بعد يوم في قيادة آينتراخت لانتصارات كبيرة، حيث شارك فى جميع مباريات فريقه الـ31 هذا الموسم فى جميع المسابقات، احرز خلالها 15 هدف وصنع 5.

كما يزين قائمة المحترفين المستدعاة للمنتخب الوطنى اللاعب حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، حيث شارك في 11 مباراة بالدوري القطرى، وسجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفين.

كما انضم محمد شريف لاعب الخليج السعودي، لقائمة المنتخب الوطنى بعد أداءه القوى مع فريقه بالدورى السعودى، بعد أن شارك فى جميع مباريات فريقه الـ23 بالدورى والكأس، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.