برلماني يطالب بدعم جهود مصر لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ على ضرورة دعم جهود مصر الهائلة في الأزمة الفلسطينية للتوصل إلى وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان. قائلا: غزة تعيش فاجعة وكارثة إنسانية ولا يمكن استمرار العدوان وهذه المهزلة خلال شهر رمضان.

وقال أبو عايشه في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم: “إن مصر صاحبة دور رئيسي وفاعل في القضية الفلسطينية ولا يمكن ابدا تجاهل دورها المحوري ودفاعها الأصيل عن القضية الفلسطينية”.

ونوه بالاتصال الذي اجراه الرئيس الأمريكي بايدن، مع الرئيس السيسي وهو ما يؤكد على محورية الدول المصري من جهة وثقة الاطراف الدولية في قدرة مصر على الضغط والتوسط بين مختلف الاطراف لوقف اطلاق النار.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حريصة على ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى منذ يوم 7 اكتوبر من العام الماضي. كما أن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة، ولابد من التدخل العاجل والسريع من العالم كله لاجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.

واختتم ابو عايشه، بضرورة النظر جيدا في التحذيرات المصرية بخصوص المخاطر الهائلة حال اجتياح رفح بريا وتواصل العدوان. مشددا: العدوان الاسرائيلي تجاوز كل حد ولا يمكن الصمت عليه او استمراره اكثر من هذا، لافتا: أن الدور المصري يتجلي في الحلول السياسية والدبلوماسية المتواصلة والمساعدات الانسانية الضخمة ورفض استهداف المدنيين ورفض مخططات التهجير.